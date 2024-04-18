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18 Nisan 2024 18:03 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 18:03

Yürekler ağızlara geldi! Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci yürekleri ağızlara getirdi. Okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtulan öğrenci yardımından dolayı teşekkür etti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yürekler ağızlara geldi! Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Öğrencinin kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekler ağızlara geldi! Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile kurtarıldı - 1. Resim

Olay, Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı.

Yürekler ağızlara geldi! Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile kurtarıldı - 2. Resim

Öğrencinin nefes alamadığını fark eden okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Öğrenci yardımından dolayı müdürüne teşekkür etti.

Yürekler ağızlara geldi! Boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrası ile kurtarıldı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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