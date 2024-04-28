28 Nisan 2024 17:25 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:41
Yürekleri ağza getiren kaza! İETT otobüsü iş yerine daldı
İstanbul'da seyir halinde olan İETT otobüsü cadde üzerinde bulunan bir iş yerine daldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Ümraniye'de meydana gelen kazada; servis dışı olan ve içerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda kaldırıma çıktı.
YOL TABELASINI VE AĞAÇLARI DEVİRDİ
Otobüs, kaldırımda bulunan yol tabelasını ve ağaçları devirdi. Duramayan otobüs, ardından iş yeri tentesini yıkarak iş yerine daldı.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Otobüs, trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kaza anında iş yeri bahçesinde çalışan kimsenin olmaması ise felaketi önledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı