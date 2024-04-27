27 Nisan 2024 14:39 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:39
Zabıtayı karşısında gördü, kaldırım yüzünden ceza yedi bayıldı
Gemlik'te kaldırım işgali sebebiyle zabıtalardan ceza yiyen bir esnaf baygınlık geçirdi. Ekiplerin denetiminde esnaflar ve seyyar satıcılara ceza yağdı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gemlik Belediyesi'nin zabıtaları seyyar satıcılara, esnaflara yaptığı denetimde göz açtırmadı.
Kaldırım işgali sebebiyle cezai işlem uygulanan bir esnaf ise baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı