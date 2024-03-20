20 Mart 2024 10:40 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:51
Zincirlikuyu metrobüs durağında kavga! Yolcular zor ayırdı
Zincirlikuyu metrobüs durağında bekleyen bir kişi, önündeki kişinin aracın dolu olduğunu öne sürerek metrobüse binmemesi sebebiyle o da araca binemedi ve sonrasında ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan olayda iddiaya göre en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi.
Ardından arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüsü kullanamadı.
METROBÜSE BİNEMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Bunun üzerine iki vatandaş arasında kavga çıktı. Kavganın büyüdüğünü fark eden diğer yolcular ise araya girerek tartışmayı güçlükle sonlandırdı.
Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı