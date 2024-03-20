Zincirlikuyu metrobüs durağında kavga! Yolcular zor ayırdı

20 Mart 2024 10:40 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:51

İstanbul'da Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan olayda iddiaya göre en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi.

Ardından arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüsü kullanamadı.

METROBÜSE BİNEMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Bunun üzerine iki vatandaş arasında kavga çıktı. Kavganın büyüdüğünü fark eden diğer yolcular ise araya girerek tartışmayı güçlükle sonlandırdı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.