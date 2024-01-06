Bandrol rakamları açıklandı! Sinema ve müzik sektöründe üretim arttı

06 Ocak 2024 11:02 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:07

Bandrol rakamları açıklandı. Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafiyetine tabi kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar, kütüphanelerden ödünç alınan ve şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuş yapılan kitaplar hariç olmak üzere, TÜİK’in yıl ortası nüfus projeksiyon verileri baz alındığında, bu yıl kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,52 olarak gerçekleşti.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü 2023 yılında, faaliyet alanı sinema olan 594 adet ve faaliyet alanı müzik olan 363 adet olmak üzere toplam 957 adet yapımcı sertifikası düzenledi. Geçerliliği devam eden yapımcı sertifikası sayısı 2023 yılında 2 bin 754’e ulaşmış olup, müzik faaliyet alanında 1.156 adet, sinema faaliyet alanında ise 1.598 adet aktif yapımcı sertifikası bulunuyor.

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI İLK SIRADA

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı da 2022 yılında 1.853 adet olarak gerçekleşirken 2023 yılında yüzde 15 artışla 2 bin 133’e yükseldi.

Gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 1.028 adet tescil ile bilgisayar programları oldu. Geçtiğimiz yıl 1.028 adet bilgisayar programı, 653 adet ilim ve edebiyat eseri, 277 adet güzel sanat eseri, 93 adet musiki eseri ve 82 adet sinema eseri kayıt-tescili yapıldı.

SİNEMA VE MÜZİK SEKTÖRÜNDE ÜRETİM ARTTI

Sinema alanında 2023’de bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artışla 492 adet sineme eseri tescil edilerek 50 bin 947 adet bandrol satıldı. Müzik alanında ise yine 2023 yılında yüzde 7 artışla 1.855 adet yapım tescil edildi ve 1 milyon 57 bin 689 adet bandrol satıldı.

Sinema ve müzik yapımları için geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 347 eserin tescili gerçekleştirilerek bu eserler için 1 milyon 108 bin 636 adet bandrol satışı yapıldı.