Bandrol ve kayıt tescil istatistikleri belli oldu: Basılan kitap sayısında dikkat çeken artış

06 Ocak 2024 09:25 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 09:41

Türkiye’de 2023 yılı müzik ve sinema yapımları, kitaplar için temin edilen bandrol sayıları, müzik ve sinema yapımcıları adına düzenlenen sertifika sayıları ile fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil sayılarını açıklandı.

BANDROL SATIŞI ARTTI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre süreli olmayan yayınlarda 2022 yılında toplamda 380 milyon 296 bin 402 olarak gerçekleşen bandrol satışı 2023 yılı için yüzde 5 artışla 400 milyon 340 bin 577 adete ulaştı.

3 MİLYON 566 BİN 57 ADET BANDROL SATILDI

Süreli olmayan yayınlar kapsamında 2023 yılında eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti. Eğitim alanında 175 milyon 959 bin 970 adet bandrol satışı yapılırken yetişkin kültür kategorisinde 59 milyon 998 bin 452 adet, yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 56 milyon 978 bin 980 adet, çocuk kategorisinde 50 milyon 379 bin 362 adet, inanç kategorisinde 38 milyon 964 bin 161 adet, akademik alanda 8 milyon 785 bin 812 adet, ithal yayımlar kategorisinde 5 milyon 707 bin 783 adet ve gençlik kitapları kategorisinde 3 milyon 566 bin 57 adet bandrol satıldı.

BANDROL SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ BASILAN KİTAP SAYISINA DA YANSIDI

Basılan kitap sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 216 bin 533’e ulaşmıştı. İlk kez basılan kitap sayısı da 2022 yılında 56 bin 646 iken 2023’de yüzde 2 artışla 57 bin 735’e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bandrol satış verileri ve Millî Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıttığı 249 milyon 493 bin 647 adet kitap ile birlikte toplamda 649 milyon 834 bin 224 adet süreli olmayan yayın üretimi gerçekleşti.