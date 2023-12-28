Obama 2023'teki favori filmlerini açıkladı, işte 13 filmlik liste

28 Aralık 2023 10:49 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 10:50

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, sosyal medyadaki milyonlarca takipçisine düzenli olarak film tavsiyelerinde bulunuyor. ABD başkanlığı görevini bıraktığı 2017'den bu yana gelenekselleştiği üzere Obama, o yıl içerisinde izlediği en iyi yapımları takipçilerine öneriyor.

BARBİE Mİ OPPENHEİMER MI?

ABD'nin 44. Başkanı, bu yıl vizyona giren favori filmlerini açıkladı. Christopher Nolan'ın yıla damgasını vuran Oppenheimer'ı Obama'nın en sevdiği 13 filmden biri olurken Greta Gerwig'in Barbie'si eski başkanın listesine giremedi. 62 yaşındaki Barack Obama, 2023'ün favori filmlerini paylaşırken, Hollywood'da hayatı durduran yazar ve oyuncu grevlerine ilişkin bir mesaja da yer verdi.

"Bu yıl, yazar ve oyuncular daha iyi çalışma koşulları ve tedbirleri savunmak için greve gitti" diyerek haklarını arayan sektör çalışanlarına destek veren eski başkan Obama, 2018'de eşi Michelle Obama'yla birlikte kurdukları prodüksiyon şirketi Higher Ground'un yapımını üstlendiği filmlere de listede yer verdi. Eski ABD Başkanı, Rustin, Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) ve American Symphony gibi filmlerin de bu yıl izlediği yapımlar arasında olduğunu ekledi.

BİR SEÇKİ OLUŞTURDU

Independent'ta yer alan haberde üç Higher Ground yapımının yanı sıra Obama, 2023'te gösterime giren 10 filmi daha sıraladı. Eski başkan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kez de Oscar'a aday gösterilmesi muhtemel filmlerin de bulunduğu bir seçki oluşturuldu. Oppenheimer'ın yanı sıra listeye giren filmler arasında Alexander Payne'in yönettiği The Holdovers yer aldı. Huysuz ve kimsenin sevmediği tarih öğretmeni Paul Hunham'ı merkeze alan filmin başrolünde Paul Giamatti yer alıyordu.

STEPHEN KİNG DE TAKİPÇİLERİNE ÖNERDİ

Eski başkanın bu yılki favorileri arasında, geçen hafta korku yazarı Stephen King'in de takipçilerine önerdiği American Fiction yer aldı. Film, yayıncılık dünyasının klişeler ve saldırgan stereotipler üzerine kurulu yapısından sıkılmış bir romancı ve üniversite profesörü olan Thelonious "Monk" Ellison'ın hikayesini anlatıyor.

Obama'nın bu yılki favorilerilerinden biri, Justine Triet'nin Altın Palmiye ödüllü filmi Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) oldu. Sandra Hüller, Jehnny Beth ve Samuel Theis'in başrollerde olduğu yapım, "Hitchcockvari bir mahkeme filmi" diye tanımlanıyor.

ÖDÜLLÜ FESTİVAL FİLMLERİ DE LİSTEDE

Yine Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan Kore-eda Hirokazu imzalı Canavar (Monster), birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung'ın romantik hikayesini anlatan Başka Bir Hayatta (Past Lives), yönetmen koltuğunda Ben Affleck'in oturduğu ve meşhur basketbol ayakkabısı Air Jordan'ın kökenlerini anlatan Air, Nida Manzoor imzalı aksiyon komedisi Kibar Toplum (Polite Society) ve ilk yönetmenlik denemesinde başarılı bir iş ortaya koyan A.V. Rockwell'in ödüllü draması A Thousand and One, Obama'nın listesinde kendilerine yer buldu.

ABD eski başkanının favori 2023 filmleri listesi şöyle:

Rustin

Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind)

American Symphony

The Holdovers

Blackberry

Oppenheimer

American Fiction

Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall)

Canavar (Monster)

Başka Bir Hayatta (Past Lives)

Air

Kibar Toplum (Polite Society)

A Thousand and One