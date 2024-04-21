Yoros Kalesi bakımsızlıktan harap halde! İBB'ye tepki var

21 Nisan 2024 10:52 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 10:52

Anadolu Kavağı'nda 800 bin yıllık geçmişiyle Yoros Kalesi bakımsız yollarıyla ve çökmüş duvarlarıyla tepki çekiyor. İBB tarafından kaderine terk edildiği tepkisi verilen kale için vatandaşlar çağrı yapıyor.

Bizans İmparatorluğu tarafından 1348 yılında boğazdaki gemileri kontrol etmek için kurulan ve 800 yıllık tarihe sahip olan Yoros Kalesi, kaderine terk edildi. Eşsiz Boğaz manzarası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kale, bakımsızlıktan harabeye döndü.

İBB RESTORE EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI ANCAK HAREKET YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından zaman zaman restore edileceği yönünde açıklamalar yapılan Yoros Kalesi'nin son hali içler acıtıyor. Bakımsızlıktan harabeye dönen kalenin iç kısımlarında çöplerden, çukurdan ve çamurdan geçilmiyor. Tarihe gölge düşüren bakımsızlıktan dolayı kaleye ait surlar zamanla dökülüyor.

"GERÇEKTEN ÇOK BAKIMSIZ'

Kaleyi gezmeye gelen Özge Akdemir isimli bir vatandaş, "Etrafı çok güzel ama biraz bakımsız gözüküyor. Aşağıda kafeler var ama onların dumanları yukarı doğru geliyor. O yüzden birazcık daha bakım sağlanabilir kale içerisinde. Yani restore edilirse gerçekten çok güzel turistik bir bölge olur. Gerçekten çok bakımsız. Otlar da kendi haline bırakılmış. Yıkılan duvarlar var. Restorasyonun yapılmasını bekliyoruz biz de" dedi.