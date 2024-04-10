10 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:09
9 milyonluk kanalı çalındı! Ruhi Çenet'ten takipçilerine uyarı
Youtube platformunda 9 milyon takipçisi bulunan Ruhi Çenet'in kanalı çalındı. Çenet, takipçilerini uyardı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Youtube platformunda yüklediği bilgilendirici videolarla tanınan Ruhi Çenet, 9 milyonluk takipçiye ulaştı. Çenet, sosyal medya instagram hesabından kanalının çalındığını duyurdu.
RUHİ ÇENET'İN SOSYAL MEDYA KANALI ÇALINDI
9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet’in Youtube kanalı çalındı. Kanalın ismi Ripple olarak değiştirildi. Ruhi Çenet yayınlanan videolara karşı takipçilerini uyardı.
Kaynak: TGRT Haber