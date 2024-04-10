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10 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:09

9 milyonluk kanalı çalındı! Ruhi Çenet'ten takipçilerine uyarı

Youtube platformunda 9 milyon takipçisi bulunan Ruhi Çenet'in kanalı çalındı. Çenet, takipçilerini uyardı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
9 milyonluk kanalı çalındı! Ruhi Çenet&#039;ten takipçilerine uyarı

Youtube platformunda yüklediği bilgilendirici videolarla tanınan Ruhi Çenet, 9 milyonluk takipçiye ulaştı. Çenet, sosyal medya instagram hesabından kanalının çalındığını duyurdu. 

RUHİ ÇENET'İN SOSYAL MEDYA KANALI ÇALINDI 

9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet’in Youtube kanalı çalındı. Kanalın ismi Ripple olarak değiştirildi. Ruhi Çenet yayınlanan videolara karşı takipçilerini uyardı. 

9 milyonluk kanalı çalındı! Ruhi Çenet'ten takipçilerine uyarı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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