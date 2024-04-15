93 yaşındaki Rahmi Koç, Küba gecelerinde dans etti! Video viral oldu

15 Nisan 2024 12:06 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:06

Milyar dolarlık servetiyle adından söz ettiren 93 yaşındaki Rahmi Koç, Küba gecelerinde dans ederek kameralara yansıdı. Koç'un eğlenceli hali sosyal medyada viral oldu.

RAHMİ KOÇ, KÜBA SOKAKLARINDA DANS ETTİ

Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ramazan Bayramı öncesinde Küba'ya gitti. Kübalı şarkıcıya eşlik eden Rahmi Koç hem şarkı söyledi hem de dans etti. 93 yaşındaki Koç'un enerjik hali yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Yaşına rağmen nasıl enerjik", " Bu hayatı yaşıyor", "Hayat enerjisi ne kadar yüksek" gibi yorumlar yapıldı.