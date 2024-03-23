Acı haberi Doğukan Manço duyurdu!

23 Mart 2024 19:09 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:09

Sosyal medya hesabından yakın arkadaşı olan DJ Semih Tuncer'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Manço, Instagram hesabından "Son fotoğrafımızmış" mesajıyla Tuncer'le karesini paylaştı.

ACI HABEREİ DOĞUKAN MANÇO DUYURDU

Yakın arkadaşı ile birlikte müzik yaparken çektikleri paylaşan Doğukan Manço, "Son fotoğrafımızmış... Semih Tuncer'in haberini almadan bir gün önce, 'Ya çok ara verdik, bir kapısını çalsam da yine güzel bir müzik yapsak' diye debelenip duruyordum evde. Bilen bilir, çok özel bir yetenek, çok kişinin müzik hayatını güzelleştirmiş birisi. Benim de bu sektörde var olmamı sağlayan çok değerli bir arkadaşım, ağabeyim ve ustamdı. Allah mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.