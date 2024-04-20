Acil ameliyata alınan Hasan Can Kaya sevenlerini korkuttu

20 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:55

Konuşanlar programıyla dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Bir süre sonra ağrıları artan Kaya'nın, hastaneye gittiğinde omzunda kırık olduğu tespit edildi.

HASAN CAN KAYA AMELİYATA ALINDI

Apar topar ameliyata alınan Hasan Can Kaya beş saat süren acil bir operasyona alındı. Komedyenin ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.