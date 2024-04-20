20 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:55
Acil ameliyata alınan Hasan Can Kaya sevenlerini korkuttu
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya sevenlerini korkuttu. Omzundaki kırık nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Kaya'nın operasyonu 5 saat sürdü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Konuşanlar programıyla dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Bir süre sonra ağrıları artan Kaya'nın, hastaneye gittiğinde omzunda kırık olduğu tespit edildi.
HASAN CAN KAYA AMELİYATA ALINDI
Apar topar ameliyata alınan Hasan Can Kaya beş saat süren acil bir operasyona alındı. Komedyenin ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: TGRT Haber