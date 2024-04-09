Acun Ilıcalı ağzına geleni söyledi! Ogeday sinirlendi, konseyi terk etmek istedi

09 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:07

Survivor All Star konseyine Acun Ilıcalı ve Ogeday kavgası damga vurdu. Survivor'da Kırmızı Takım'ın yenilgisi üzerine Ilıcalı, Mavi Takım'da yer alan Ogeday'a ağzına geleni söyledi. Takımın dağılmasından Ogeday'ı sorumlu tutan Ilıcalı, 'Poyraz gitti takım bitti' dedi.

"MEĞER LİDER POYRAZ'MIŞ"

Sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı, Ogeday'a şunları söyledi:

"Bu kez ilginç bir konseydeyiz. Belki de üç ay sonra Survivor'da bir takımın iflasını konuşacağız. Fark yiyen bir takım gördüm ama şu duruma düşen bir takım görmedim. Survivor'da kazanmak için hiçbir motivasyonu olmayan. Birbirine hiçbir şekilde destek vermeyen ve bugün itibariyle Survivor'da misyonunu tamamlamış bir takım görüyoruz.

Bizim bu saatten sonra tek yapacağımız şey var, birleşme döneminde takımları tekrar yapmak. Sanki kaybetmek için çıkmış hiçbir enerjisi olmayan, daha tükenmiş bir takım ben hatırlamıyorum. Daha 1 hafta önce 10 gün önce bir şey yokken bu duruma Poyraz yüzünden düşüyorsa, demekki bu takım Poyraz'ın takımıymış. Poyraz olmayınca bu takımdan bir şey olmuyormuş diye düşünüyorum. Bugün itibariyle görüşüm şu maalesef; Survivor'da bu takım misyonunu tamamladı. Poyraz gidince dağıldınız, meğerse lider Poyraz'mış. Ben 10 yıldır ilk defa bir oyunun ortasında kazananı bildim. Yüzde 100 emin oldum."

"TESLİM OLUP KABULLENMEDİK"

Ogeday ise "Dört ayda ilk kez sadece bugün boş geçtim. Her sporda olduğu gibi düşüşlerimiz oluyor. Parkura geçince koşuyorum ama sadece vücudum gidiyor. Mentalim burada olsa daha iyi focus olurum, daha iyi atışlar yaparım. Bu takımın asla kaybetmesini istemem. Benim yüzümden kaybetmesini hele hele hiç istemem. Sporcuların bazen düşüşleri olabiliyor. Teslim olduk kabullendik durumunda değiliz" dedi.

"LİDERLİK YAPMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORSUNUZ"

Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Ogeday, "Takımın en yüksek performansının bende olduğunu ve liderlik yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. 'Bençte oturdun' dediniz. Dört aydır elimden geleni yapıyorum ve hiç dört ay bunu bana demediniz. Bugün hiç olmadığım gibi bençte oturdum, sadece bir gün. Dört ayla ilgili hiçbir şey demeyip, bugünü söylüyorsunuz. Şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN DAĞILMASININ NEDENİ SENSİN"

Acun Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabiki de sensin Ogeday. Furkan bile olaylara başka bakmaya başladı. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım. Bu takım niye sence dağıldı? Sen motive olsaydın, Poyraz yok ama biz varız deseydin bugün böyle olur muydu? Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi" dedi.

"ZATEN HAVA ALACAKSIN"

Bu tartışmanın üzerine Ogeday, "Hava almaya çıkabilir miyim?" diye sordu ve Acun Ilıcalı'dan "Zaten yeterince hava alacaksın" diyerek yanıt verdi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.