Acun Ilıcalı "aylık ne kadar kazanıyorsunuz?" sorusuna cevap veremedi! Hayali için mal varlığını sattı

10 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:48

4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın 100 milyon dolar serveti olduğu iddia edildi. Ancak Acun Ilıcalı ilk kez mal varlığı hakkında en net açıklamaya imza attı. Türkiye'nin zenginler listesinde olduğu düşünülen Acun Ilıcalı, yaptığı şov programlarıyla hafızalara kazındı.

ACUN ILICALI MAL VARLIĞI HAKKINDA İLK KEZ NET KONUŞTU!

Dünya çapında reyting kıran programları Türkiye'ye formatına uyarlayan ve ciddi bir izlenme kitlesi elde eden Ilıcalı, merak edilen "aylık ne kadar kazanıyorsunuz?" hakkında ise yaptığı açıklama ile gündem oldu.

100 milyon dolar serveti olduğu düşünülen Acun Ilıcalı, paraya değer vermediğini ifade etti. Tüm mal varlığını satıp TV8 alan Ilıcalı, para konularına ise muhasebecisinin ilgilendiğini aylık gelir giderle alakasının olmadığını vurguladı. Acun Ilıcalı, Tv 8 aldığı anları ise şu sözlerle açıkladı: "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım."

Ilıcalı, hayali için o dönem tüm mal varlığını sattığını itiraf etti. Kazancı hakkında ise artık bir bilgisinin olmadığını anlattı. Aylık kazancının ne olduğunu bilmediğini "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" ifadelerini kullandı. Gittiği yerlerde hesap ödemediğini birçok insanın kendisine ısmarladığını ya da ikram ettiğini de açıkladı.