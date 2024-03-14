Acun Ilıcalı hemşerisinin videosuna kayıtsız kalamadı

14 Mart 2024 21:10 - Güncelleme : 14 Mart 2024 21:40

Ramazan ayı ile beraber sokak röportajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Erzurum'da iftardan sonra yürüyüşe çıkan bir kadının sözleri sosyal medyada viral oldu. Acun Ilıcalı da kendi hesabından kadının videosunu paylaştı.

ACUN ILICALI HEMŞERİSİNİN VİDEOSUNA KAYITSIZ KALAMADI

Erzurumlu bir kadın iftar sonrası çıktığı yürüyüşte kendisine sorulan sorulara sempatik bir tavırla cevap verdi. 'Vallahi Ramazan'ın ilk günü çok güzel geçti. Yedik, içtik, şiştik. Bak ne kadar güzel. Aslında sevmem Erzurum'un insanlarını da. Ben de buralıyım. Kendimi de sevmiyorum. Biraz daha kültürlü olsak daha iyi olur' diyen kadın, sosyal medyayı salladı. Videoyu 'Rezil olacağım. Ya bizim herif görürse? Daha geçenlerde kriz geçirdi' sözleriyle bitiren kadının videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı kalp emojisi koydu.