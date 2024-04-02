Acun Ilıcalı’dan Survivor Yunus Emre’ye sert tepki: İflah olma şansın sıfır

02 Nisan 2024 01:02 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 01:02

Survivor'ın son yayınlanan bölümünde Yağmur Banda ve Gizem Memiç sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye oldu. Duygu yüklü bölümün ardından yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre ile sert konuşmaları dikkat çekti.

ACUN ILICALI'DAN YUNUS EMRE'YE SERT TEPKİ

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın yeni bölümünde Yunus Emre'nin davranışlarından şikayet ederek, "50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala? Sen ne diyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır. Senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun di mi?" dedi.

ELEME ADAYI SERCAN OLDU

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanan bölümünde kırmızı takımda yarışan Sercan ikinci eleme adayı oldu.