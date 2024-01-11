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11 Ocak 2024 14:59 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:59

Ahmet Kural, ‘Bir daha görüşmeyeceğiz’ diyen Murat Cemcir’e cevap verdi

Birçok projede birlikte yer alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in bir süredir birbirine kırgın olduğu iddia edilmişti. Ahmet Kural, Murat Cemcir’in 'Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" sözleri hakkında ilk kez konuştu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ahmet Kural, ‘Bir daha görüşmeyeceğiz’ diyen Murat Cemcir’e cevap verdi
Ahmet Kural, Murat Cemcir

Baba olmaya hazırlanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in birbirine küs olduğu netlik kazanmıştı. Konuyla ilgili Ahmet Kural, ılımlı cevap verirken, Murat Cemcir ise bir daha barışmanın söz konusu olmayacağını söyledi. Ahmet Kural’dan yeni Murat Cemcir açıklaması geldi.

"ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Ahmet Kural, yeni filminin basın toplantısı için kamera karşısına geçti.  Muhabirlerin Murat Cemcir sorularına cevap veren Ahmet Kural,  “Kendisi benim için çok değerli bir insan. Hepimizin yolu açık olsun, onu da seviyorum” ifadelerini kulandı.

Ahmet Kural, ‘Bir daha görüşmeyeceğiz’ diyen Murat Cemcir’e cevap verdi

MURAT CEMCİR: BİR DAHA GÖRÜŞMEYECEĞİZ 

Ahmet Kural’ın “Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur” sözlerinin hatırlatılmasına üzerine bir daha barışma olmayacağını dile getiren Murat Cemcir, “"Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum, Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" dedi.

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