Ahmet Kural, ‘Bir daha görüşmeyeceğiz’ diyen Murat Cemcir’e cevap verdi

11 Ocak 2024 14:59 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:59

Baba olmaya hazırlanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in birbirine küs olduğu netlik kazanmıştı. Konuyla ilgili Ahmet Kural, ılımlı cevap verirken, Murat Cemcir ise bir daha barışmanın söz konusu olmayacağını söyledi. Ahmet Kural’dan yeni Murat Cemcir açıklaması geldi.

"ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Ahmet Kural, yeni filminin basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Muhabirlerin Murat Cemcir sorularına cevap veren Ahmet Kural, “Kendisi benim için çok değerli bir insan. Hepimizin yolu açık olsun, onu da seviyorum” ifadelerini kulandı.

MURAT CEMCİR: BİR DAHA GÖRÜŞMEYECEĞİZ

Ahmet Kural’ın “Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur” sözlerinin hatırlatılmasına üzerine bir daha barışma olmayacağını dile getiren Murat Cemcir, “"Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum, Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" dedi.