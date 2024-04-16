Alec Baldwin'li Rust filminin setindeki kazada hapis cezası

16 Nisan 2024 12:23 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:26

Oyuncu Alec Baldwin, Rust filminin setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Baldwin, kasıtsız adam öldürmekle suçlanırken Rust filmi setindeki silah ve mühimmattan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gutierrez-Reed, davada ilk hüküm giyen kişi oldu. Oyuncu Baldwin'in temmuzda hakim karşısına çıkması beklenirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

RUST FİLMİ SETİNDEKİ KAZADA CEZA BELLİ OLDU

Ekim 2021'de hayatını kaybeden Hutchins'in eşi Matthew Hutchins ile Baldwin ve filmin yapım şirketi, açıklanmayan bir meblağ üzerinde anlaşmaya varmıştı. Dünyanın gündemine oturan kazada, ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti.