19 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:28
Alkollü trafiğe çıkan Aybüke Pusat'ın ehliyetine el konuldu!
Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat, alkollü trafiğe çıkınca ehliyetini kaptırdı. Oyuncunun arabası çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Murat Yıldırım ile birlikte başrolü paylaştığı Teşkilat dizisiyle beğeni toplayan oyuncu Aybüke Pusat, gece 02.00 sularında alkollü polis ekiplerine yakalandı.
AYBÜKE PUSAT’IN ARACINA EL KONULDU
Etiler’de alkollü araç kullanan oyuncu Aybüke Pusat’ın ehliyetine el konuldu. Trafik polislerinin "Bir arkadaşınızı arayın, aracı almaya gelsinler" teklifine "Burada kalsın, yarın aldırırım" diyerek karlılık veren oyuncu taksiyle evine döndü.
Kaynak: TGRT Haber