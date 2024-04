Apar topar ameliyata alınmıştı! Hasan Can Kaya taburcu oldu

26 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:15

Düşüp omzunu kıran Hasan Can Kaya'dan sevindiren haber geldi. Hastane çıkışı görüntülenen Kaya, operasyonu gerçekleştiren ekiple beraber poz verdi.

HASAN CAN KAYA, TABURCU OLDU

Evinin bahçesinde arkadaşlarıyla beraber futbol oynadığı esnada sakatlanan komedyen Hasan Can Kaya, acil olarak operasyona alınmıştı. Taburcu olan Kaya, bir süre evde dinleneceğini ve bu süreçte tüm işlerini askıya aldığını açıkladı. Kaya yaşadığı talihsiz olayın ardından haftalar öncesinde satılan ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili yeni takvimi de belirledi.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİM"

Ameliyatı sonrası açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. 'Konuşanlar' bölümlerinde stoklu ilerlediğimiz için yayınında herhangi bir aksama olmayacak. Sadece nisan ve mayıs aylarındaki Stand Up Party Dünya Turnesini ertelemek durumunda kaldım. Özetle iyiyiz, işimizin başındayız. Gösterdiğiniz büyük ilgiye ve sevgiye çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum." demişti.