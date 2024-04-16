Aras Bulut İynemli kalbini Gaddar’ın yıldızına kaptırdı

16 Nisan 2024 17:32 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:32

Yeni sezonda ekranlara dönecek Aras Bulut İynemli, Bige Önal'dan ayrıldıktan sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı. İynemli, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Gaddar dizisinde Ayşe rolüyle yer alan Buse Meral ile tanışma aşamasında.

ARAS BULUT İYNEMLİ KALBİNİ GADDAR'IN OYUNCUSUNA KAPTIRDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda Deha dizisiyle seyirci karşısına çıkacak Aras Bulut İynemli uzun süre sevgilisi olan Bige Önal ile geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. İynemli gönlünü yeni sezonda Gaddar dizisine dahil olan Buse Meral kaptırdı. İkili Çeşme tatili sırasında tanıştı. Sosyal medyada birbirini takibe alan çift, İstanbul'da da sık sık bir araya geliyor.