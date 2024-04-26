Arka Sokaklar'a Şevket Çoruh'un ardından partneri de geliyor

26 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:38

Korkma Ben Yanındayım dizisinde Selahattin Sağlam rolüyle yer alan Şevket Çoruh, dizisinin final olmasının ardından 17 sezondur yer aldığı Arka Sokaklar dizisine geri döndü. Uzun bir aranın ardından diziye geri dönen Çoruh, partnerinin de diziye döndüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

ŞEVKET ÇORUH'UN ARDINDAN OYA OKAR DA GERİ DÖNÜYOR

2022 yılında 15 sezondur oynadığı Mesut komiser rolüne veda eden Şevket Çoruh, kendisiyle beraber partneri Oya Okar'ın da diziye döndüğünü belirterek, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oyaaaaa Okarrrr geliyorrrrr. Çok Mesut oluyoruz. ( Birsen hanım burdan paylaşın) @oyaokar @arkasokaklarofficial hıhıbıhııııhıııııııııııı" notunu düştü.