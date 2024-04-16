Armağan Çağlayan ilk kez Ajda Pekkan ile yaşadığı zorlu anısını paylaştı

16 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:06

Armağan Çağlayan, bir dönem Ajda Pekkan'ın konuk oyuncu olarak yer aldığı Dadı dizisindeki anısını paylaştı. Sahne gereği ıstakoz yemesi gereken Ajda Pekkan, teklifi reddince ne yapacağını bilemeyen Çağlayan, 'Yiyemem şekerim' dedi Ajda Hanım. Ben alerjisi var zannettim. “Aa keşke söyleseydiniz , başka şey yazılırdı” dedim." yazdı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN AJDA PEKKAN ANISI

Sosyal medya hesabından Ajda Pekkan ile anısını paylaşan Armağan Çağlayan, "Size bir ıstakoz anısı anlatayım mı? Yıllar önce dadı dizisini çekiyoruz. Konuk oyuncu olarak Ajda Pekkan gelecek. Ajda Hanım’ın oynayacağı sahnede ıstakoz yenilecek. Ben ıstakozları getirttim. Sofrayı prodüksiyona kurdurttum. Cillop gibi sofra. 3 ıstakoz var masada. Gözüm gibi bakıyorum, çekim başlamadan ıstakozların başına bir şey gelmesin diye. Senaryo gereği yemeleri gerekiyor ıstakozları...

Çekim başladı. Ajda Hanım bir huzursuz. Yönetmen kulaklıktan yesin yesin diye bağırıyor. İşaret ediyoruz kendimizi paralıyoruz set arkasında asla yemiyor. Yönetmen çekimi durdurdu. Ben yanına gittim, yemeniz gerekiyor Ajda Hanım ıstakozları dedim. 'Yiyemem şekerim' dedi Ajda Hanım. Ben alerjisi var zannettim. “Aa keşke söyleseydiniz , başka şey yazılırdı” dedim.

Ajda Hanım baka sinirle döndü 'Şekerim bunu yemek için ıstakoz parçalayıcı, ıstakoz çatalı lazım! Nasıl yiyeyim?' dedi. Meğer bir de alet edavatı varmış. Tabii biz nereden bilelim o zamanlar. Çekim iptal! Çekemedik o gün. Bir de güzel fırça yemiştim, bilmiyorsan araştır diye!" dedi.