Aşk Yeniden'in yıldızı Esin Gündoğdu 72 kilo verdi! Son paylaşımına beğeni yağdı

20 Mart 2024 23:53 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:53

Başrolünde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un rol aldığı Aşk Yeniden dizisinde Ayfer karakteri beğeni toplayan oyuncu, yaklaşık 1 yılda ameliyatsız 72 kilo verdi.

ÜNLÜ OYUNCU 72 KİLO VERDİ BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Vermem Seni Ellere gibi pek çok dizinin sevilen oyuncusu Esin Gündoğdu son yıllarda verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Oyuncu ameliyatsız 72 kilo verirken, son paylaşımına beğeni yağdı. Oldukça fit gözüken oyuncunun sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdı.