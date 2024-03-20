20 Mart 2024 23:53 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:53
Aşk Yeniden'in yıldızı Esin Gündoğdu 72 kilo verdi! Son paylaşımına beğeni yağdı
Aşk Yeniden dizisinde Ayfer karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Esin Gündoğdu ameliyatsız tam tamına 72 kilo verdi. Oyuncu değişimiyle beğeni toplarken, sosyal medyadaki son paylaşımına beğeni yağdı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Başrolünde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un rol aldığı Aşk Yeniden dizisinde Ayfer karakteri beğeni toplayan oyuncu, yaklaşık 1 yılda ameliyatsız 72 kilo verdi.
ÜNLÜ OYUNCU 72 KİLO VERDİ BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Vermem Seni Ellere gibi pek çok dizinin sevilen oyuncusu Esin Gündoğdu son yıllarda verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Oyuncu ameliyatsız 72 kilo verirken, son paylaşımına beğeni yağdı. Oldukça fit gözüken oyuncunun sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdı.
Kaynak: TGRT Haber.com