Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon Euro'luk aracıyla arkadaşlarını gezdirdi

15 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:17

Lüks harcamasıyla dikkat çeken Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, birçok futbolcunun aralarında olduğu Seçil Erzan davasında eşinin "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam" mesajlarıyla gündeme gelmişti. Turan'ın geçtiğimiz gün, arkadaşlarını gezdirdiği aracı ise tekrar gündem oldu.

ASLIHAN DOĞAN TURAN'DAN LÜKS ARACIYLA SOKAKLARDA

Pahalı çantalarıyla sık sık gündem olan Aslıhan Doğan Turan bayramda 2.1 milyon Euro'luk lüks aracı ile yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi bayram gezmesine çıkardı. Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 2.1 milyon Euro'ya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı lüks otomobiliyle önceki gün Bebek'te görüntülendi. Görenlerin dönüp bir kere daha baktığı araç, dikkat çekti.