20 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:11
Ayşecik filminin sakin jönü Sertan Acar'ın son hali ortaya çıktı
Yeşilçam’da Ayşecik filmiyle ‘Sakin jön’ ünvanına sahip olan Sertan Acar’ın son hali ortaya çıktı. Sadece 2 sene filmlerde rol alan oyuncu diş hekimliğinden mezun olduktan otel işletmeciliği yapıyor.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ayşecik filminin ardından şöhretten sıkılan oyuncu, diş hekimi olmaya karar verdi. 40 küsür yıldır diş hekimliği yapan oyuncu, 3 yıl önce emekli oldu.
AYŞECİK FİLMİNİN BAŞROL OYUNCUSU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Oyunculuğu bıraktıktan sonra diş hekimliği yapan Sertan Acar, 3 yıl önce emekli olarak Kerpe'ye yerleşti. Uzun yıllardır Kerpe'de yaşayan oyuncu yıllar sonra sosyal medyada eski oyuncu ve şarkılarla çektirdiği fotoğraflarla tanınan Murat Salahlı'nın kamerasına yakalandı. Oldukça yaşlandığı gözlemlenen oyuncuya yüzlerce yorum yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber