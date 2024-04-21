Babalık krizi davasında İbrahim Tatlıses'ten anne Suphiye Orancı açıklaması

21 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:39

Oyuncu Metin Akpınar'ın seneler sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasıyla herkesi şoke eden olaya dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için programa katılan Nebioğlu'nun iddialarının ardı arkası kesilmezken İbrahim Tatlıses detayı gündem oldu.

SUPHİYE ORANCI FİLMLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Şimdilerde Almanya'da yaşadığı belirtilen Suphiye Orancı'nın 1980'li yıllarda figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Türkiye'de 4 kızını bırakarak ülkeyi terk ettiği, adını ise Sophia olarak değiştirdiği iddia edilen Orancı'nın, İbrahim Tatlıses ile aynı karede yer aldığı görüntülere dair açıklama geldi.

KIZI DİLARA MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA ANLATTI

Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile başrollerini paylaştığı 'Aşıksın' filminde, Seda Sayan ile oynadığı 'Yorgun' gibi filmlerde figüran olarak çalıştığı öğrenildi. Orancı'nın kızı Dilara, bu bilgiyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında verdi.

İbrahim Tatlıses’in Perihan Savaş ile oynadığı ‘Yalan’ ve Mine Çayıroğlu ile oynadığı ‘Sarhoş’ isimli filmlerde de Orancı’nın figüran olarak yer aldığının ortaya çıkmasının ardından Tatlıses açıklama yaptı.

İBRAHİM TATLISES'TEN SUPHİYE ORANCI AÇIKLAMASI

Oda TV'ye açıklamada bulunan Tatlıses, "Hatırlamıyorum. Arkada geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri... Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum yani..." dedi.

BABALIK KRİZİ DAVASI

Öte yandan 63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor.