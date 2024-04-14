14 Nisan 2024 14:35 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:36
Bahar dizisinde Pelin Karahan sürprizi
Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisine son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde rol alan Pelin Karahan dahil oldu.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu Pelin Karahan, Bahar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Karahan, Salı akşamları yayınlanan diziye 2 bölüm konuk oyuncu olarak katılacak.
BAHAR DİZİSİNİN KADROSUNA PELİN KARAHAN GELİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Yeşilyurt‘un yönetmen koltuğunda oturduğu, reyting rekorları kıran dizi Bahar'a uzun üredir ekranda olmayan Pelin Karahan konuk olacak. Karahan, 2 bölüm yer alacağı dizide böbrek nakli olan Sevda adlı bir kadını oynayacak.
Kaynak: TGRT Haber