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14 Nisan 2024 14:35 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:36

Bahar dizisinde Pelin Karahan sürprizi

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisine son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde rol alan Pelin Karahan dahil oldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Bahar dizisinde Pelin Karahan sürprizi

Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu Pelin Karahan, Bahar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Karahan, Salı akşamları yayınlanan diziye 2 bölüm konuk oyuncu olarak katılacak.  

BAHAR DİZİSİNİN KADROSUNA PELİN KARAHAN GELİYOR 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Yeşilyurt‘un yönetmen koltuğunda oturduğu, reyting rekorları kıran dizi Bahar'a uzun üredir ekranda olmayan Pelin Karahan konuk olacak. Karahan, 2 bölüm yer alacağı dizide böbrek nakli olan Sevda adlı bir kadını oynayacak. 

 

Bahar dizisinde Pelin Karahan sürprizi - 1. Resim

Bahar dizisinde Pelin Karahan sürprizi - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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