Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın, bebeğinin ismini açıkladı

18 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:27

Oyuncu Azra Akın 2017 yılında iş insanı Atakan Koru ile evlendi. Can adında bir oğulları olan çift, ikinci çocuklarına dün kavuştu. Doğuma kadar bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyen çiftin kızları oldu.

AZRA AKIN DOĞUM YAPTI

Doğumdan sonra kızlarına verdikleri ismi paylaşan çift, "14 Nisan Pazar günü Demir’e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" dedi.