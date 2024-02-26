Behzat Ç'nin efsanesi Erdal Beşikçioğlu, Batman karşılaştı! İlk sözleri kırdı geçirdi

26 Şubat 2024 10:05 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 10:51

Behzat Ç., Adı Efsane ve Hakim gibi dizilerde rol alan Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'tan belediye başkanı adayı gösterilmesiyle seçim çalışmalarına başladı. Sahaya inen Beşikçioğlu, Ankaralı Batman ile karşılaştı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, ANKARALI BATMAN İLE KARŞILAŞTI

Seçim için çalışmalara başlayan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara sokaklarında hayranı olduğu Batman karakterinin kostümüyle dolaşan Üniversite öğrencisi Ali Efe Arslan ile karşılaştı. Arslan, Beşikçioğlu'nu "Başkanım hoş geldiniz" diyerek karşılarken bir hayli şaşıran Beşikçioğlu ise "Akıllı ol la" diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Beşikçioğlu'nun esprili cevabı ve mimikleri hem çevredekiler hem de Arslan kendini güldürdü.