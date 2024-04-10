Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! İzleyiciyi üzecek veda

10 Nisan 2024 17:37 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 17:37

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan’ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizinin Erman Barka’sı levent Özdilek’in yapımdan ayrılacağı iddia edildi.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DAN AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Reyting rekorları kıran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde izleyiciyi üzecek ayrılık yaşanacak. Yarın sete çıkması beklenen diziden Levent Özdilek ayrılacak. Önümüzdeki bölümlerde diziden sevilen oyuncu ayrılırken, yapımın sezon finali mi, final mi yapacağı henüz belli olmadı. Diziye son olarak Murat Han “Tura” karakteriyle dahil olmuştu.