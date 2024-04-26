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26 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:22

Ben Bu Cihana Sığmazam iddiaları doğru çıktı! Final tarihi öne çekildi

Ateş Kuşları ve Aldatmak projelerinin ardından bir final haberi de Ben Bu Cihan Sığmazam projesinden geldi. Başrolünde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin final tarihi belli oldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ben Bu Cihana Sığmazam iddiaları doğru çıktı! Final tarihi öne çekildi

Aldatmak ve Ateş Kuşları'nın ardından Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de final kararı aldı. Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin final tarihi öne çekildi. 

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİNAL KARARI ALDI 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cuma akşamları yayınlanan ”Ateş Kuşları” dizisi 54. Bölümde, perşembe günü yayınlanan “Aldatmak” dizisi ise 71. bölümde ekrana veda edecek. Kanalın salı akşamları yayınlan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi de 68. bölümle ekrana veda edecek. 

Ben Bu Cihana Sığmazam iddiaları doğru çıktı! Final tarihi öne çekildi - 1. Resim

Ben Bu Cihana Sığmazam iddiaları doğru çıktı! Final tarihi öne çekildi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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