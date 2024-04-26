Ben Bu Cihana Sığmazam iddiaları doğru çıktı! Final tarihi öne çekildi

26 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:22

Aldatmak ve Ateş Kuşları'nın ardından Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de final kararı aldı. Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin final tarihi öne çekildi.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİNAL KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cuma akşamları yayınlanan ”Ateş Kuşları” dizisi 54. Bölümde, perşembe günü yayınlanan “Aldatmak” dizisi ise 71. bölümde ekrana veda edecek. Kanalın salı akşamları yayınlan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi de 68. bölümle ekrana veda edecek.