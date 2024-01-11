'Beni bir salın' diyen Hande Erçel, açtı ağzını yumdu gözünü

11 Ocak 2024 15:43 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:11

Son olarak Bali dönüşü Havalimanında görüntülenen Hande Erçel’in oldukça sinirli hali dikkat çekmişti. Oyunculuğu ve Hakan Sabancı ile yaşadığı birliktelik ile sürekli göz önünde olan Hande Erçel, maruz kaldığı yorumlardan sıkıldığını söyleyerek, "Beni çok üzüyor, ben kendi halinde yaşayan biriyim. Beni bir salın" dedi.

"BENİ BİR SALIN"

Aramızda Kalmasın programına konuşan Hande Erçel, "Bir hedef gösterilme durumu var üzerimde. Hem oyunculuk hakkında, hem özel hayatım. Her gün hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Dediğim gibi çok fazla hedef gösterme hali var benimle ilgili. Tam olarak nedenini çözemedim. Yıpratıyor diyemem. Ama beni sadece şu çok üzüyor, çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım, beni bir salın" sözleriyle maruz kaldığı yorumlara isyan etti. Bambaşka Biri dizisindeki oyunculuğuyla eleştiri oklarının hedefi olan Hande Erçel, ''Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum'' demişti.