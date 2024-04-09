Bergüzar Korel takıntılarını saydı, herkes şaştı kaldı

09 Nisan 2024 22:56 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 22:56

Dijital platformda yayınlanan Düğüm dizisi yeni imaja bürünen Bergüzar Korel, yeni tarzıyla ilgili, 'Sanki hep sarışınmışsın gibi' tarzında olumlu yorumlarda bulundular. Ben sarışın olduysam herkes olur, kısa saçla da çok rahat ediyorum açıkçası" dedi. Katıldığı İbrahim Selim'in programında itiraflarını da sıralayan oyuncu takıntılarından bahsetti.

BERGÜZAR KOREL, TAKINTILARINI PAYLAŞTI

İlk kez takıntılarından bahseden oyuncu, "Takıntılarım var. Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam. Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse son hikayesi buydu diye haber olmasın isterim. Story yokken de havalimanındaki kameralara bakıyordum, son geçişe. Mesela 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor. Onu bulamazsam biterim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu." diyerek kendisini izlemeye gelenlere keyifli dakikalar oluşturdu.