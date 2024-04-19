Bir Sevdadır dizisi izleyicilerini üzen haber! Final kararı aldı

19 Nisan 2024 16:21 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:21

Başrolünde Sude Zulâl Güler ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı Bir Sevdadır dizisi Çarşamba günleri izleyicisiyle buluşuyor. Yakın zamanda yönetmeninde değişime giden yapım, final kararı aldı.

BİR SEVDADIR DİZİSİ FİNAL KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Sinan Tuzcu ve Sinem Öztürk'ün yer aldığı dizi Bir Sevdadır, reytinglerde beklentiyi karşılayamadı. Son olarak11. bölümü yayınlanan dizi 13. Bölümde final yapacak. Yapımın 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.