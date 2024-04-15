Birbirini öldü zanneden iki kardeş, 26 yıl sonra buluştu

15 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:35

26 yıl önce içinde çocuklarının da olduğu aile büyük bir kaza geçirdi. Kazada bütün ailesinin öldüğünü düşünen Rachide’nin kardeşinin kazadan yaralı olarak kurtulduğunun öğrenilmesiyle birlikte tüm hayatı değişti. ikilinin bir araya gelmesi için televizyon programı ekipleri birlik oldu. 26 yıl sonra buluşan iki kardeşin kavuşması, izleyicileri gözyaşına boğdu.