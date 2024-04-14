Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ilk kez oyunculuk yapacak

14 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:08

Uzun süredir oyunculuk eğitimi alan Eda Gürkaynak, ilk kez kamera karşısına geçecek. Birkan Sokullu ile uzun süredir beraber olan Gürkaynak, Adsız Aşıklar dizisiyle anlaşma sağladı.

EDA GÜRKAYNAK ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİNDE

Netflix'te yayınlanan ve başrolünde Halit Ergenç ile Funda Eryiğit’in yer aldığı dizinin kadrosuna Eda Gürkaynak dahil oldu. Bayram öncesi çekimleri biten 8 bölümlük dizinin kadrosuna dahil olan Gürkaynak, dizinin 6. ve 7. bölümünde yer aldı ve aşk acısından kurtulmak için Cem’in (Halit Ergenç) kurduğu aşk hastanesine başvuran hastalardan birini oynadı.