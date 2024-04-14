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14 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:08

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ilk kez oyunculuk yapacak

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, başrolünde Halit Ergenç ile Funda Eryiğit'in yer aldığı Adsız Aşıklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Birkan Sokullu&#039;nun sevgilisi Eda Gürkaynak ilk kez oyunculuk yapacak

Uzun süredir oyunculuk eğitimi alan Eda Gürkaynak, ilk kez kamera karşısına geçecek. Birkan Sokullu ile uzun süredir beraber olan Gürkaynak, Adsız Aşıklar dizisiyle anlaşma sağladı. 

EDA GÜRKAYNAK ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİNDE 

Netflix'te yayınlanan ve başrolünde Halit Ergenç ile Funda Eryiğit’in yer aldığı dizinin kadrosuna Eda Gürkaynak dahil oldu. Bayram öncesi çekimleri biten 8 bölümlük dizinin kadrosuna dahil olan Gürkaynak, dizinin 6. ve 7. bölümünde yer aldı ve aşk acısından kurtulmak için Cem’in (Halit Ergenç) kurduğu aşk hastanesine başvuran hastalardan birini oynadı. 

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ilk kez oyunculuk yapacak - 1. Resim

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ilk kez oyunculuk yapacak - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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