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10 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:58

Bodrum'da sezon açıldı! Lahmacundan sonra otopark ücretleri de gündem oldu

Sezonun açılmasıyla beraber Bodrum’daki ücretler gündem olmaya başladı. Işın Karaca’dan da otopark ücretlerine tepki geldi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Bodrum&#039;da sezon açıldı! Lahmacundan sonra otopark ücretleri de gündem oldu

Son dönemin gözde tatil beldesi Bodrum'da ayran, lahmacun derken otopark fiyatları da gündem olmaya başladı. Sezonun açılmasıyla beraber, ücretler bir bir ortaya çıkmaya başladı. 

IŞIN KARACA'DAN OTOPARK İSYANI 

Bodrum'da sezon açıldı. Geçtiğimiz yıllarda lahmacun ve ayranın fiyatı 900 liradan satılan Bodrum'da bu yıl otopark ücretleri de gündem oldu. Fiyatlara isyan eden Işın Karaca da, "Bodrum marina otoparkından arabayı 90 dakika bıraktık" dedi. 

Bodrum'da sezon açıldı! Lahmacundan sonra otopark ücretleri de gündem oldu - 1. Resim
Kaynak: TGRT Haber
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