Bodrum'da sezon açıldı! Lahmacundan sonra otopark ücretleri de gündem oldu

10 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:58

Son dönemin gözde tatil beldesi Bodrum'da ayran, lahmacun derken otopark fiyatları da gündem olmaya başladı. Sezonun açılmasıyla beraber, ücretler bir bir ortaya çıkmaya başladı.

IŞIN KARACA'DAN OTOPARK İSYANI

Bodrum'da sezon açıldı. Geçtiğimiz yıllarda lahmacun ve ayranın fiyatı 900 liradan satılan Bodrum'da bu yıl otopark ücretleri de gündem oldu. Fiyatlara isyan eden Işın Karaca da, "Bodrum marina otoparkından arabayı 90 dakika bıraktık" dedi.