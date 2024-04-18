Çağlar Ertuğrul'un kini bir okula mal oldu!

18 Nisan 2024 08:57 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:05

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldüren oyuncu Çağlar Ertuğrul, son paylaşımıyla yine takipçilerini gülümsetmeyi başlattı. Tiyatro oyunuyla adından söz ettiren oyuncu, her paylaşımıyla yaşadığı olaylarla ilgili dalga geçmeyi başarıyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL YİNE GÜLDÜRDÜ

Okuduğu ilkokulun önünde fotoğraf paylaşan Ertuğrul, "İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bişey de yaptirmicam molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde #salihişgörenilkokulu" yazan isim ilkokulunun konumunu eklediği fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak bir kere daha eşsiz espri anlayışını herkese kanıtladı..." notuyla takipçilerini gülümsetti.