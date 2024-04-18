18 Nisan 2024 08:57 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:05
Çağlar Ertuğrul'un kini bir okula mal oldu!
Son olarak Teşkilat dizisiyle ekranda olan oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımında “İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım” diyerek yine takipçilerini güldürdü.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldüren oyuncu Çağlar Ertuğrul, son paylaşımıyla yine takipçilerini gülümsetmeyi başlattı. Tiyatro oyunuyla adından söz ettiren oyuncu, her paylaşımıyla yaşadığı olaylarla ilgili dalga geçmeyi başarıyor.
ÇAĞLAR ERTUĞRUL YİNE GÜLDÜRDÜ
Okuduğu ilkokulun önünde fotoğraf paylaşan Ertuğrul, "İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bişey de yaptirmicam molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde #salihişgörenilkokulu" yazan isim ilkokulunun konumunu eklediği fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak bir kere daha eşsiz espri anlayışını herkese kanıtladı..." notuyla takipçilerini gülümsetti.
Kaynak: TGRT Haber