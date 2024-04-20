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20 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:10

Can Yaman'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabında bir takipçisine cevap vererek "Benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Can Yaman&#039;dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama

Sosyal medya hesabında sık sık İtalya'da rol alacağı dizinin hazırlık aşamalarını paylaşıyor. Yaman, paylaşımına gelen yoruma cevap vererek, tepki topladı. 

CAN YAMAN'DAN MESLEKTAŞLARINI KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR 

Bir süredir İtalya'da yaşayan ve projelerde yer alan Can Yaman bir takipçisine  "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" dediği sözler tepki topladı. 

Can Yaman'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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