Can Yaman'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama

20 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:10

Sosyal medya hesabında sık sık İtalya'da rol alacağı dizinin hazırlık aşamalarını paylaşıyor. Yaman, paylaşımına gelen yoruma cevap vererek, tepki topladı.

CAN YAMAN'DAN MESLEKTAŞLARINI KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR

Bir süredir İtalya'da yaşayan ve projelerde yer alan Can Yaman bir takipçisine "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" dediği sözler tepki topladı.