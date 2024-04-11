Cansu Taşkın'ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl'ın mesajını yayınladı

11 Nisan 2024 12:30 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:30

Kardeşi Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisinin senaristi ve oyuncusu Yılmaz Erdoğan ile birlikte olduğu yayınladığı fotoğraflarla duyurmuştu. Vurgun bu sefer ise Sinan Akçıl'ın kendisine attığı mesajı ifşa etti.

SİNAN AKÇIL'IN MESAJINI YAYINLADI

Sinan Akçıl, Erdoğan ile Taşkın’ın fotoğraflarını yayınlayan Elif Vurgun’a sosyal medyadan mesaj attı. Vurgun, Akçıl'ın “Aferim kız sana” mesajını da yayınladı.

YILMAZ ERDOĞAN İLE CANSU TAŞKIN'IN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Taşkın'ın kardeşi, gelen eleştirilere cevap vererek, "Bunları özgür, hür irademle atıyorum. Gizli saklı çekilen şeyler değil. Yılmaz abim bana kızmaz. Her şey çok yolunda sizde bir sakin olun. Ailem söz konusuysa, basitleştirilmiş bir iftira atılıyorsa ve buna magazincilik deniyorsa ben gemileri yakarım" dedi.