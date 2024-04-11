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11 Nisan 2024 12:30 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:30

Cansu Taşkın'ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl'ın mesajını yayınladı

Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın’ın fotoğraflarını paylaşan Taşkın’ın kardeşi Elif Vurgun, bu sefer Sinan Akçıl’ın kendisine attığı mesajı yayınladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Cansu Taşkın&#039;ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl&#039;ın mesajını yayınladı

Kardeşi Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisinin senaristi ve oyuncusu Yılmaz Erdoğan ile birlikte olduğu yayınladığı fotoğraflarla duyurmuştu. Vurgun bu sefer ise Sinan Akçıl'ın kendisine attığı mesajı ifşa etti. 

SİNAN AKÇIL'IN MESAJINI YAYINLADI 

Sinan Akçıl, Erdoğan ile Taşkın’ın fotoğraflarını yayınlayan Elif Vurgun’a sosyal medyadan mesaj attı. Vurgun, Akçıl'ın “Aferim kız sana” mesajını da yayınladı. 

YILMAZ ERDOĞAN İLE CANSU TAŞKIN'IN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI 

Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Taşkın'ın kardeşi, gelen eleştirilere cevap vererek, "Bunları özgür, hür irademle atıyorum. Gizli saklı çekilen şeyler değil. Yılmaz abim bana kızmaz. Her şey çok yolunda sizde bir sakin olun. Ailem söz konusuysa, basitleştirilmiş bir iftira atılıyorsa ve buna magazincilik deniyorsa ben gemileri yakarım" dedi.

Cansu Taşkın'ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl'ın mesajını yayınladı - 1. Resim

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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