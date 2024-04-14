Cem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var

14 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:11

Bambaşka Biri dizisinde beraber rol alan Hande Erçel ile Burak Deniz, aynı dizideki rol arkadaşları Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek programına konuk oldu. Davran, Erçel'i anons ederken, 'Prensesim' diyerek övgü yağmuruna tuttu.

CEM DAVRAN, HANDE ERÇEL'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Davran, Erçel'i anons ederken, "Bana göre gerçek bir prenses, benim prensesim. Bana göre bir sürü insanın da prensesi. Çok güzel; güzellik başka bir şey, müthiş bir oyunculuk yeteneği var, kalbi var, yüreği var. Bu tecrübeye rağmen onunla oynadığım her sahnede çok heyecanlandım." dedi.