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14 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:11

Cem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var

Bambaşka Biri dizisinde birlikte rol alan Hande Erçel ile Burak Deniz, eski rol arkadaşları Cem Davran'ı kırmayarak Çarkıfelek programına katıldı. Davran, Hande Erçel'e "Çok güzel; güzellik başka bir şey, müthiş bir oyunculuk yeteneği var" dedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Bambaşka Biri dizisinde beraber rol alan Hande Erçel ile Burak Deniz, aynı dizideki rol arkadaşları Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek programına konuk oldu. Davran, Erçel'i anons ederken, 'Prensesim' diyerek övgü yağmuruna tuttu. 

CEM DAVRAN, HANDE ERÇEL'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ 

Davran, Erçel'i anons ederken, "Bana göre gerçek bir prenses, benim prensesim. Bana göre bir sürü insanın da prensesi. Çok güzel; güzellik başka bir şey, müthiş bir oyunculuk yeteneği var, kalbi var, yüreği var. Bu tecrübeye rağmen onunla oynadığım her sahnede çok heyecanlandım." dedi. 

Cem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var - 1. Resim

Cem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var - 2. Resim

 

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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