Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya'ya gösterisinde laf attı!

26 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:46

CMXXIV ile 4 yıl sonra sahnelere dönen Cem Yılmaz, açıklamalarıyla gündem olmayı başardı. Sosyal medya paylaşımlarında yaptığı esprilerle eleştirilen Yılmaz, son sahnesinde meslektaşı Hasan Can Kaya’ya sataştı.

CEM YILMAZ, HASAN CAN KAYA'YA LAF ATTI

Cem Yılmaz son sahnesinde seyircilerinden birinin "Sizin için Gebze'den geldik" demesi üzerine Can Can Kaya’nın 'Konuşanlar' programına laf attı. "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." Diyen Yılmaz, "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber iyi sen a*, siz de Gebze'den gelin tamam mı a.?" sözleriyle meslektaşına laf attı!