Cem Yılmaz, ünlü futbolcuların fon dolandırıcılığını diline doladı

11 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 11:56

Bayramda sahne alan Cem Yılmaz'ı izlemek isteyenler 35 bin TL'ye kadar bilet satın aldı. Salonu tıka basa dolduran Yılmaz, sahnede ünlü futbolcularının adının karıştığı dolandırıcılık olayına değindi.

CEM YILMAZ, FON DOLANDIRICILIĞINI DİLİNE DOLADI

Cem Yılmaz'ın gösterisini seyretmek isteyen yaklaşık bin kişi, 500 ila 1000 dolar arasında değişen biletleri satın aldı. Esprileriyle herkesi kahkahaya boğan Yılmaz, birçok futbolcunun adının geçtiği dolandırıcılık olayını dile dolayan Cem Yılmaz'ın; "Ben de yeni fon açıyorum, Badi Ekrem fonu ama parayı bana vermiyorsunuz Girne'de bir pastane var ona veriyorsun. Haftaya, 2 katı olarak alıyorsun” diyerek espri yaptı.

CEM YILMAZ BİLETLERİ 35 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ