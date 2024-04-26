Cem Yılmaz'dan Burhan Bayar'a 30 bin dolarlık jest

26 Nisan 2024 17:04 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:04

Birçok ünlü sanatçıdan dinlediğimiz şarkıların bestecisi olan Burhan Bayar, katıldığı programda ilk kez hayatındaki bilinmeyenleri paylaştı. Cem Yılmaz'ın kendisine ettiği hediyeden ilk kez bahsetti.

CEM YILMAZ'DAN BURHAN BAYAR'A 30 BİN DOLARLIK HEDİYE

Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşı olan aranjör Burhan Bayar; İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay gibi sanatçılara aranjörlük yaparak başarılı projelere imza atmıştı. Sibel Arna’nın programına konuk olan Bayar, ilk kez Cem Yılmaz’ın kendisine 30 bin dolarlık hediyesinden bahsetti. Stüdyosundaki iki büyük profesyonel kayıt aletini Cem Yılmaz'ın hediye ettiğini söyleyen Bayar, tanesi 15-16 bin dolar olan cihazlar için teşekkür etti.