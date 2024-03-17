Cenk Eren'in estetikli hali şoke etti: Ne yaptınız? İsminizi de değiştirin tam olsun!

17 Mart 2024 10:56 - Güncelleme : 17 Mart 2024 10:57

Son yılların artan estetik furyasına Cenk Eren de katıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Eren'in son günlerde Instagram'ı ihmal etmesi ''Nerelerdesin?'' sorusunu doğurdu. Hayranları ve sevenlerine 9 gün sonra bir fotoğrafla cevap veren ünlü şarkıcı, görenlerin ağzını açık bıraktı.

Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı oldu ve henüz iyileşmeyen haliyle sosyal medya platformu Instagram'a fotoğraf attı. Eren, yeni halinin fotoğrafının altına ise "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düştü.

Cenk Eren'in yeni halini görenlerin ağzı açık kalırken fotoğrafa adeta yorum yağdı. Ünlü şarkıcının büyük değişimi, hayranlarını şoka uğratırken bazıları hiç yakıştıramadığını yorumlarda yazdı. Bazıları ise olumsuz yorumları kafasına takmaması gerektiğini, zamanla daha da iyi gözükeceğini söyledi.

İŞTE CENK EREN'İN ESTETİKLİ HALİNE GELEN YORUMLAR

Hayranları Cenk Eren'i eleştirirken ünlü isimlerden güzel mesajlar geldi. Semiha Yankı, ''Çok güzel olmuş, iyiki yaptın'' yazdı. Nilgün Belgün de Cenk Eren'in estetikli halini beğenenler arasında yer aldı, '' Çok hoş olmuşsun canımmm'' yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcının eski haliyle yeni hali arasında büyük bir fark olduğunu belirtmek isteyen takipçileri ise ''Cenk Eren nerede? Ne yaptınız ona?'' yorumunda bulundular.