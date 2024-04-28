Cennet Mahallesi dizisinin 'Pembe'sinden yıllar sonra gelen itiraf

28 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:26

Bir dönem ekranların fenomen dizisi olan Cennet Mahallesi halen sosyal medya hesaplarından izleniyor. 2004 - 2007 arasında ekrana gelen 'Cennet Mahallesi'nde 'Pembe' ve 'Yunus' karakterini oynayan Melek Baykal ile Müjdat Gezen bir araya geldi.

'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' programına konuk olan Melek Baykal, yıllar sonra 'Cennet Mahallesi'yle ilgili itirafta bulundu.

BAŞROLDEKİ İSİMLERDEN MEMNUN OLMADI

Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu ile ilk görüşmesinden sonra başrolde oynayacak isimlerden memnun olmadığını belirten Melek Baykal, iki oyuncunun diziye devam etmesi halinde kendisinin rol almak istemediğini belirtti.

"BİRİ TÜRKÜCÜ DİĞERİ MANKEN..."

Melek Baykal, Alişan ve Çağla Şikel'in o dönem ekran tecrübesinin olmaması ve birinin türkücülük, diğerinin ise modellikten geliyor olması nedeniyle ön yargı sahibi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki; "Alişan ve Çağla Şikel var." Dedim ki; "O zaman beni affedin ne olur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü... Oynayamam kusura bakmayın." Israrla "Sen bana güven, olacak" dedi ve gerçekten de oldu. Türker ağabey havayı çok iyi koklayan bir adamdı.