26 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:30
Ceylan'ın yılların meşhur ramazan caps'ine güncelleme geldi
Şarkıcı Ceylan'ın yıllar önce yayınlanan ve caps'lere konu olan ikonik fotoğrafına güncelleme geldi. Ceylan'ın son hali ise Şeyma Subaşı'na benzetildi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ceylan'ın yemek sofrasında çekilmiş fotoğrafı, yıllardır sosyal medyanın ikonikleşmiş fotoğrafı oldu. Ceylan sosyal medya hesabından o fotoğrafın güncel versiyonunu yayınladı.
CEYLAN'DAN CAPS'İNE GÜNCELLEME GELDİ
Yılların meşhur Ramazan caps’ine güncelleme geldi. 2025 Ramazan fotosu hayırlı olsun.” diyerek sosyal medyadan yeni karesini paylaştı. Ceylan’ın karesine ünlü şarkıcı Şeyma Subaşı’na benzetildi.
Kaynak: TGRT Haber