26 Nisan 2024 13:16 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:32
Cezaevinde 37 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan tahliye edildi
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Candan kardeşlerden Nihal Candan tahliye edildi....
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.
Dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün sosyal medya hesabından "Nihal (Candan) Çiçek hakkında talebimize dosya Savcısı tarafından tahliye kararı verildi." paylaşımını yaptı.
Kaynak: TGRT Haber