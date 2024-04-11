Cezaevinde olan Dilan ile Engin Polat çiftinden bayram mesajı!

11 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:16

Cezaevinde olmalarına rağmen her paylaşımları olay olan Dilan ve Engin Polat çiftinden Ramazan Bayramı mesajı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Polat, binlerce yorum ve beğeni aldı.

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN BAYRAM MESAJI

Dilan ve Engin Polat bayram mesajında, "Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İlk defa ailemizden uzak çocuklarımızdan ayrı bir bayram geçiriyoruz. Siz güzel insanlardan tek isteğimiz vergi müfettişlerinin raporu tamamlayıp iddianamemizin yazılması için dua etmeniz. Gün gelecek adalet tecelli edecektir. O gün gelene kadar bizler sükunet ile bekliyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayın… İyi bayramlar. " dedi.